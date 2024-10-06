Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sabah saatlerinde ise saldırının ardından geride kalan yıkım görüntülendi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 174'ten fazla gazeteciyi hedef aldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda Anadolu Ajansı serbest kameramanı Hasan Hamad yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası naaşından geriye kalan parçalar ve basın yeleği Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu