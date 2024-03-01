İsrail ordusunun, Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısı 112'ye yükseldi.
İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı o anlar ve silah sesleri kaydedildi.
Öte yandan Filistin Sivil Savunma Ekipleri, İsrail saldırısında evleri yıkılan biri çocuk ve ailesinden 4 kişiyi ekipman eksikliği nedeniyle ilkel aletlerle 9 gün sonra enkaz altından sağ olarak kurtardıklarını bildirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun mahallesinde enkazdan kurtarılan "Ahmed Naim" adlı çocuğun bir deri bir kemik hale geldiği görüntülere yansıdı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)