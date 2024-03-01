İsrail ordusunun, Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısı 112'ye yükseldi.

İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı o anlar ve silah sesleri kaydedildi.

Öte yandan Filistin Sivil Savunma Ekipleri, İsrail saldırısında evleri yıkılan biri çocuk ve ailesinden 4 kişiyi ekipman eksikliği nedeniyle ilkel aletlerle 9 gün sonra enkaz altından sağ olarak kurtardıklarını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun mahallesinde enkazdan kurtarılan "Ahmed Naim" adlı çocuğun bir deri bir kemik hale geldiği görüntülere yansıdı.