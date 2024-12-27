Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık ve teknik personelinin de aralarında olduğu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan İsrail’in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde Halave ve Reyhan ailelerinin ve Sabra mahallesinde İslim ailesinin evine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 13 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.