Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansın'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı Baalbek'in Nebi Enam Mahallesi'nde "Ali Abdu Osman" adlı kişiye ait olduğu belirtilen bir evi vurdu.

Saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası bina ve çevresindeki yapılarda hasar oluştu.