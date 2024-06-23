İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce gösterici, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan protestocular, erken seçim çağrısı yaptı ve alanda büyük bir ateş yaktı.

Göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunan polis, itfaiye araçlarının yardımıyla ateşi söndürdükten sonra atlı birliklerle protestocuları dağıtmaya çalıştı.