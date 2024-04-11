ABD Sahil Güvenlik yetkililerine göre, üç adam 31 Mart'ta Mikronezya'nın bir parçası olan Pikelot Mercan Adası çevresindeki sularda balık tutmayı planlarken, 20 metrelik açık tekneleri dalgalara takıldı ve dıştan takmalı motor hasar gördü.

Issız ada Pikelot'ta karaya çıktan denizciler, yardım çağıramadan telsizlerinin pili bitti.

Sahil Güvenlik'in açıklamasına göre kazazedeler 31 dönümlük adadan palmiye yaprakları topladılar, onları sahilde "HELP" (YARDIM) yazacak şekilde düzenlediler ve beklediler.

Sahil Güvenlik yetkilileri, erkeklerin bir hafta boyunca hindistan ceviziyle beslendiklerini ve adadaki küçük bir kuyudan tatlı su elde ettiklerini söyledi.

Japonya'nın Okinawa kentindeki Kadena Hava Üssü'nden gönderilen ABD Donanması P-8A keşif jeti, 7 Nisan'da sahilde palmiye yapraklı "YARDIM" tabelasını gördü.

Donanma jeti, üç adama gıda paketi bıraktı ve konumlarını kurtarma merkezine iletti.

Kurtarılan denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.