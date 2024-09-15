Dr. Kavuncu, ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışların bulunduğunu, bunun kişinin zarar görmesine neden olduğunu anlattı.

Özellikle yanık tedavisinde sıkça yapılan hatalar olduğuna değinen Kavuncu, "Yanık bölgesine diş macunu, salça süren bile olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılan ısırması ve böcek sokması durumlarında uygulanan yanlış yöntemlere de değinen Kavuncu, halk arasında yaygın olan "emip tükürmek” gibi uygulamaların kesinlikle doğru olmadığını dile getirdi.

Dr. Kavuncu, ilk yardımda yanlış uygulamaların farklı sağlık sorunlarına neden olabildiğini, bunun eğitimlerinin yetişkin, çocuk ve bebek olarak üç ayrı kategoride verildiğini anlattı.

Televizyon dizilerinde ve filmlerde gösterilen ilk yardım uygulamalarının halkı yanlış yönlendirdiğine işaret eden Kavuncu, "Filmlerde ve dizilerde yanlış uygulamaları çok gördük. Mesela yılan sokmuş, zehri emip tükürüp yılan zehrini hastadan uzaklaştırmayı çok sık gördük. Bu tamamen yanlış bir şey." dedi.

Tüm vatandaşların ilk yardım eğitiminin almasının önemli olduğunu kaydeden Kavuncu, "Kişilerin ilk yardımla ilgili bir bilgileri yoksa olay yerinde hasta yakınlarının 112'yi çağırmasını istiyoruz. Vatandaşlar bilmedikleri şeyi, bildiklerini düşünerek yapmasınlar lütfen." diye konuştu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu