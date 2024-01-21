Saat 04.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi Kozyatağı mevkiinde D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda Umut Oktaykaan hakimiyetindeki araç, seyir halindeyken ismi ve plakası öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazanın ardından plakası öğrenilemeyen araç olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından, yine sol şeritte ilerleyen ve hızını alamayan Batuhan Kasap yönetimindeki araç, sürücüsü birkaç dakika önce kaza yapan ve kaza işlerini halletmeye çalışan araçlara çarptı.

Yaşanılan olaydan kısa bir süre sonra kazadan 50 metre geride Yusuf Özbalık kontrolündeki araç, seyir halindeki Turgay Gökdemir'in kullandığı araç ile çarpıştı.

Kaza sırasında yoldan geçen Yakup Albayrak'ın kontrolündeki motosiklet de hasar aldı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, beş kişi yaralandı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayda Yusuf Özbalık'a yaptığı alkol testinde sürücünün yaklaşık 1,57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.