Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Anadolu Yakası’nda Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da yağışlar genel olarak yağmur şeklinde görülecek. Ancak 27 Aralık Cumartesi günü, özellikle Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Pazartesi Günü Kar İhtimali Artıyor

Tahminlere göre 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilir. Yeni yılın ilk günlerinde de yağışlı hava İstanbul’da etkisini sürdürecek.

İstanbul’da Sıcaklık 0 Dereceye Kadar Düşecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında Marmara Bölgesi’nde beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 0°C

Edirne: -3°C

Kırklareli: -3°C

Tekirdağ: -1°C

Kocaeli: -1°C

Sakarya: -2°C

Yalova: 1°C

Buzlanma ve Don Uyarısı Yapıldı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Zirai Don Riski Artıyor

Meteoroloji, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde soğuk hava nedeniyle zirai don riskinin yükseldiğine dikkat çekerek çiftçilere tedbir çağrısında bulundu.