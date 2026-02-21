Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne emanet edilen ve İslam dünyasının en kıymetli kutsal emanetleri arasında yer alan Hırka-i Şerif, Ramazan ayının gelişiyle birlikte Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camisi’nde ziyarete açıldı. Ramazan’ın ilk günlerinde gerçekleşen açılış programı, manevi atmosferiyle dikkat çekti.

Camide düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani Hazretleri’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Bilecik Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu tarafından edilen dualarla Hırka-i Şerif’in ziyarete açılışı gerçekleştirildi.

Törenin ardından vatandaşlar, büyük bir huşu ve saygı içerisinde Hırka-i Şerif’i ziyaret etmeye başladı. Ramazan ayının manevi iklimini daha derinden yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, bu kutsal emaneti görmenin verdiği manevi huzuru yaşarken, dualar ederek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00–17.00, hafta sonları ise 09.00–17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kadir Gecesi olan 16 Mart’ta ise teravih namazının ardından ziyaretler saat 03.00’e kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında yapılacak dua ile ziyaretler sona erecek.

Öte yandan engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçilerin, yoğunluk nedeniyle beklememeleri için görevli refakatinde ve asansör kullanılarak ziyaretlerini gerçekleştirebileceği bildirildi. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da Hırka-i Şerif’in, İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.