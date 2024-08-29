İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişinin yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.