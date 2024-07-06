İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını yurt dışında bulunan Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 kişinin yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 34 ruhsatsız tabanca,1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1otomatik silah ele geçirildiğini belirtti.