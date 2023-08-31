İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde adlandırılan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Amatör olarak fotoğrafçılık yapan Yiğit Akbulak “Süper Ay olacağını öğrendim uzun zaman sonra, onu çekmeye geldim. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Buradan boğazla birlikte görünüyor zaten ay. Çengelköy’ün manzarasından onu çekmeye geldim" dedi.

Bazı vatandaşlar ise Süper Ay manzarasında balık tuttu.