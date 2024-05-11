Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de "Mahzen-42" operasyonu düzenlendi.

33 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.