Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından ekipler harekete geçti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şüpheliler tespit edildi.

İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor.