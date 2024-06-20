İstanbul'da akşam saatlerinden hareketli dakikalar yaşandı.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Sevgilisinin kıyafetlerini parçaladı

Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı.

Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

O anlar kamerada

İkili arasında yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.