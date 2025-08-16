Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda İstanbul merkezli bir gençlik oluşumu, Gazze için anlamlı bir projeye imza attı.

Fuarda çocuklara limonata, gençlere ise soğuk kahve satışı yapan ekip, elde edilen geliri Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderecek.

Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, Amaçlarının bu davada geri planda kalmamak olduğunu vurguladı. “Gazze’de açlıktan ölümler başladığı için kendi aramızda ne yapabiliriz diye düşündük. İstanbul’da başlattığımız projeyi Kahramanmaraş’ta da sürdürdük. Sağ olsun, birçok sivil toplum kuruluşu, eğitim kurumları, dernekler ve esnaf destek verdi. Kahramanmaraşlı duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla projeyi tamamladık” ifadelerini kullandılar.

Gençler, projeye destek veren herkese teşekkür ederek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.