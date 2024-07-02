Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir pastaneye gelen Arda E., tuvaleti kullanmak istedi.

Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi ve ikili arasında tartışma çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya döndü ve sokağa taşındı.

Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K., içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu.

Tuvalet kavgasında kan aktı

Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.