İstanbul Yeni Elbistan Derneği ve Elbistan Gönül Dostları Platformu, "Asrın Felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için İstanbul Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Kampüsü Konferans Salonu'nda deprem konulu bir seminer düzenledi.

Seminerin sunuculuğunu Biruni Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Hakan Türker Dulkadiroğlu üstlenirken, program Hafız Hacı Ahmet Diri’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı dua ile başladı. Şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa katılarak Elbistanlı hemşehrilerini yalnız bırakmayan 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, deprem sabahı Kahramanmaraş’ta yaşananları anlatarak duygusal anlar yaşattı.

Seminer, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve afet bilincini artırmak adına düzenlenen anlamlı bir etkinlik olarak katılımcılardan büyük takdir topladı.