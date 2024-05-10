İstanbul'da ekmek fiyatlarında değişime gidildi.

Bilindiği üzere son olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında ekmeğin fiyat tarifesi güncellenmişti.

Buna göre 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

Yeni fiyat 10 lira oldu

Zammın ardından İstanbul Ticaret Odası üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatında değişikliğe gidildi.

Alınan karara göre İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

Gramajı düşürüldü

Ayrıca ekmeğin daha önceki gramajı 210 gramken yeni kararla birlikte yüzde 10'luk bir düşüm yapıldı.

Kararda, "Ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi kabul olunmuştur." ifadeleri kullanıldı.