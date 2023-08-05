Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan 32 yaşındaki yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile 31 yaşındaki Yunus Yıldırım çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

32 yerinden bıçakladı

Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Kendini ihbar etti

Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti.

Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi.

Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Ailesi hastaneye koştu

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu.

Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

"Şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var"

Şok geçiren Yavuz burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor.

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi." diye konuştu.