Filistin’e Destek Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Gazze’ye Umut Ol” yürüyüşü, on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne kadar uzanan yürüyüş, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla organize edildi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürürken, cep telefonlarının ışıkları ve küçük fenerlerle “Gazze’ye umut ışığı” olma çağrısında bulundu. “Katil İsrail, Filistin’den defol” ve “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor” gibi sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, Gazze’deki abluka ve saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi.