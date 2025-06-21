Sıcak havalar etkisini gösterdi, yangın tehlikesi gün yüzüne çıktı.

Orman yangınları nedeniyle canı yanmış olan ülkemiz, bunun önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor.

VALİLİK YENİ KARARINI DUYURDU

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla yeni kararını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbirler alındı.

KISITLAMA GETİRİLDİ

İstanbul'a yangın riskine karşı ormanlık alan girişlerine kısıtlama geldi.

ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Valilik ormanlık alanlara girişleri, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmayı 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

Ancak İstanbulluların belirli piknik - mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal - piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değil.

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ

1- İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

2- İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

3- İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

4- İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

5- İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

6- İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

7- İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

8- İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

9- İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

10- İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

11- İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

12- İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

13- İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı