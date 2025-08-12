Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul Maraş Gücü Platformu’na tahsis edilen gemide, İstanbul’da yaşayan yaklaşık 300 Kahramanmaraşlı kahvaltı eşliğinde boğaz turuna katıldı.

Bayram ve düğün havasında geçen etkinlikte hem memleket hasreti giderildi hem de birlik ve beraberlik mesajı verildi. Katılımcılar, “İstanbul’da bizim de hatırımız sayılmalı, varlığımız kabul edilmeli” diyerek seslendi.

Etkinlikte ayrıca, milli ve manevi değerlerine bağlı, onurlu ve şerefli bir şehrin evlatları olarak güçlü bir “Maraş lobisi” oluşturma yolunda ilk adımların atıldığı vurgulandı.