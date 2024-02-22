İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, dün Hadımköy Yolu'ndaki bir tırın kaldırımda ilerleyerek yaya güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede tırın sürücüsünün H.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "yayalara ilk geçiş hakkını vermemek", "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" ile çekiciye takılı yarı römork için de "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 10 bin 785 lira ceza uygulandı.

Öte yandan H.A, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.