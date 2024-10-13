Son zamanlarda sicili kabarık şahısların emniyet güçlerine yönelik saldırıları gündemden düşmüyor..

Son olarak dün saat 11.00 sıralarında İstanbul'da yaşanan olayda, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu yakalanan saldırganın Oytun I. olduğu tespit edildi..

Son dakika haberine göre, zanlı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi..

UYUŞTURUCUDAN VE HUZURU BOZMAKTAN SUÇ KAYDI VAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda polis memuruna saldıran şahsın uyuşturucu madde kullanmak ve kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan daha önceden suç kaydı olduğunu açıkladı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.