Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda dün gece saatlerinde İstanbul'da hareketli saatler yaşandı.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri baskın düzenledi.

Zehir tacirleri baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktıÇatışmada öldürülen saldırgan Diyar Anacur

Polise uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktıKağıthane'de canlı yakalanan saldırgan

1 saldırgan ölü ele geçirildi

Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Yapılan baskında saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktıKağıthane'de canlı yakalanan saldırgan

PKK bağlantılı çıktılar

Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra saldırganın cesedi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer 4 saldırganın emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

Yapılan incelemelerde zehir taciri eşkıyaların PKK bağlantılı oldukları tespit edildi. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un ortaya çıkan fotoğraflarında PKK terör örgütünün simgelerini taşıdığı görüldü.

1 polisimiz şehit oldu diğeri ağır yaralı

Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarında Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer memurun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.