İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

Dün saat 09.50 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi’nde nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti.

Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı.

EVİNE GİTMEYE ÇALIŞAN HAMİLE KADINI TACİZ ETTİ

Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu.

Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.