İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 68 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin zekat, fitre ve infak adı altında topladıkları paralarla çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ mensuplarını yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirme arayışında oldukları belirlendi.

Sosyal medyada propaganda yaptıkları da tespit edilen 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 59 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 ABD doları, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirildi.