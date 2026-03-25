Ünlü İsimlere Yönelik Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu” bağlantılı suçlamalarla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, çok sayıda tanınmış ismin de yer aldığı dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

16 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında toplam 16 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan diğer 2 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonun Kapsamı Geniş

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın birden fazla suç başlığını kapsadığı belirtildi.

Dosyada “uyuşturucu madde bulundurma”, “kullanımı kolaylaştırma” ve “genel ahlaka aykırı faaliyetler” gibi suçlamalar yer alıyor. Soruşturmanın, elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Gözaltı Kararı Verilen İsimler

Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu.

Soruşturmanın bu safhasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında gözaltı kararı verildi.

Fikret Orman ve Güzide Duran birlikte gözaltına alınırken Kerim Sabancı'nın da yurt dışından geldiğinde İstanbul Havalimanından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette İşlemler Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve toplanan deliller doğrultusunda sürecin seyrinin netleşmesi bekleniyor.

Başsavcılıktan Açıklama Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Yetkililer, dosyanın tüm yönleriyle incelendiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olup olmayacağı ise merak konusu.