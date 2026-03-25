Adalette Dijitalleşme Hız Kesmeden Devam Ediyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde teknolojik dönüşümün sürdüğünü belirterek yeni bir uygulamanın daha devreye alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adalet sisteminde erişilebilirliği artıracak e-Avukat uygulamasının kullanıma açıldığını bildirdi.

e-Avukat Uygulaması Nedir?

Yeni uygulama sayesinde cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla fiziki görüşmeye gerek kalmadan görüntülü olarak iletişim kurabilecek.

Bu sistemle birlikte hem zaman kaybının önüne geçilmesi hem de süreçlerin daha hızlı işlemesi hedefleniyor.

Görüşme Süresi Ve Detaylar Açıklandı

Adalet Bakanı Gürlek, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.”

Vatandaş İçin Daha Hızlı Adalet

Yeni sistemle birlikte hem avukatlar hem de tutuklu ve hükümlüler için önemli bir kolaylık sağlanması bekleniyor.

Uzmanlara göre e-Avukat uygulaması, yargı süreçlerinde hız ve verimliliği artırırken aynı zamanda dijital adalet altyapısını da güçlendirecek.

Hedef Daha Erişilebilir Bir Yargı Sistemi

Adalet Bakanlığı’nın dijitalleşme vizyonu kapsamında hayata geçirilen bu uygulamanın, ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı hizmetlerle desteklenmesi planlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için benzer projelerin devam edeceğini vurguluyor.