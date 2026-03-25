Yedikuyular’da Sezon Beklentileri Aştı

Kahramanmaraş’ta yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2026 kış sezonunda ziyaretçi akınına uğradı.

3 Ocak’ta kapılarını açan tesis, sezon boyunca özellikle hafta sonları, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşadı.

500 Bin Ziyaretçi Hedefi Tuttu

Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, sezon başında belirlenen 500 bin ziyaretçi hedefinin yakalandığını açıkladı.

Bağcı, “Çevre illerden gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca tesisimizi canlı tuttular. Biz de en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba gösterdik.” ifadelerini kullandı.

4 Mevsim Turizm Merkezi

2 bin 300 metre rakımda bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi, toplam 7 kilometrelik 3 farklı pist kategorisiyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap ediyor.

Doğal karla kaplı pistler, telesiyej sistemi, snowboard ve kızak alanlarıyla tesis, sadece günübirlik değil konaklamalı tatiller için de tercih ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede

Kayak merkezinde güvenlik de üst düzeyde sağlanıyor.

Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri 7 gün 24 saat görev yaparak ziyaretçilere güvenli bir ortam sunuyor.

Sezon Nisana Kadar Sürebilir

Etkili kar yağışının ardından sezonun uzadığı belirtilirken, kayak keyfinin nisan ayı ortasına kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, önümüzdeki sezon için daha yüksek ziyaretçi sayısı beklendiğini de vurguladı.

Ziyaretçilerden Tam Not

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Yedikuyular’a tam not verdi.

Şanlıurfa’dan gelen Kadir Arslan, tesisin düzenli ve güvenli olduğunu belirtirken, Gaziantep’ten gelen Bekir Akkuş ilk kayak deneyimini burada yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş’a gelen Nida Dönmez ise kayak deneyimini herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.