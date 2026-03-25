TULGA 4x4 Sahaya İndi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 için teslimat süreci resmen başladı.

BMC tarafından geliştirilen araç, Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında testlerini başarıyla tamamlayarak aktif görev sürecine geçti.

Güvenlik Güçleri İçin Özel Tasarım

TULGA 4x4, özellikle iç güvenlik operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Doğuştan zırhlı yapısı sayesinde balistik tehditlere karşı yüksek koruma sunan araç, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Zırh Ve Dayanıklılık Ön Planda

Araçta kullanılan özel zırh sistemi ve güçlendirilmiş taban yapısı, mayın ve balistik tehditlere karşı üst düzey koruma sağlıyor.

Zorlu arazi şartlarında ve şehir içi görevlerde kullanılabilecek şekilde tasarlanan TULGA 4x4, çok yönlü operasyon kabiliyeti sunuyor.

Teknik Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

TULGA 4x4’ün öne çıkan teknik detayları şu şekilde:

250 beygir gücünde dizel motor

130 km/s azami hız

8 ton ağırlık

5 personel taşıma kapasitesi

Yüzde 60 tırmanma kabiliyeti

Bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistemi

Disk fren donanımı

Bu özellikler sayesinde araç hem şehir içinde hem de zorlu arazilerde yüksek performans sunuyor.

Operasyonel Kabiliyet Artıyor

Gelişmiş teknolojik donanımlarıyla donatılan TULGA 4x4, güvenlik güçlerinin görev sırasında ihtiyaç duyduğu hız, dayanıklılık ve manevra kabiliyetini bir arada sunuyor.

Araç, özellikle kritik bölgelerde devriye ve müdahale görevlerinde aktif rol üstlenecek.

Savunma Sanayisinde Yeni Adım

Yerli üretim TULGA 4x4’ün sahaya inmesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu tür projeler, hem güvenlik gücünü artırıyor hem de yerli teknolojinin gelişimine katkı sağlıyor.