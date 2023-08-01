İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düştü.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,18, Terkos'ta yüzde 24,09, Sazlıdere'de yüzde 20,8, Alibey'de yüzde 18,56, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 70,05, Darlık'ta yüzde 52,93, Elmalı'da yüzde 28,08, Pabuçdere'de yüzde 4,68 ve Kazandere'de yüzde 7,69 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 320 milyon 68 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 358 bin metreküp olarak belirlendi.