Rapora göre, kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl iken, erkeklerin ortalama yaşam süresi 75,6 yıl olarak belirlendi.

İl bazında yapılan incelemelerde ise en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan il 80,8 yıl ile Gümüşhane olurken, en düşük ortalama yaşam süresi ise 77 yıl ile Afyonkarahisar'da kaydedildi. Kahramanmaraş ta da ortalama yaşam süresi, ülke genelindeki ortalama yaşam. Süresine oldukça Yakın bir değerde seyrediyor.

TÜİK, Kahraman kentte bir insanın ortalama ömrünün 78,9 olduğunu açıkladı. Buna göre, şehirdeki ortalama yaşam süresi, Türkiye ortalamasının

Editör: Yunus Firdevsoğlu