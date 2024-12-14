Temsilcimiz, Göcekspor Basketbol Takımı ile deplasmanda karşılaştığı maçta 82-88’lik skorla galip ayrılarak namağlup unvanını korudu. Ligde 6 da 6 yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

İstiklal Basketbol Takımı, bu zaferle ligdeki iddiasını güçlendirirken, zirve yarışında önemli bir adım daha attı. İstiklalspor, gösterdiği performansla hem taraftarlarını hem de rakiplerini etkileyerek, ligdeki başarı hedeflerini pekiştirdi.

Temsilcimiz 21 Aralık cumartesi günü saat 15’te günü kendi evinde zirveyi paylaştığı Kocaeli Kağıtspor ile liderlik için zorlu bir maça çıkacak.