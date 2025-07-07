👉 Dergiyi incelemek için: İstiklaliz-Online Dergi

Okulun özverili öğretmen kadrosu ve eğitim gönüllülerinin ortak emeğiyle hazırlanan bu özel yayın, İstiklal İlkokulu'nun eğitim anlayışını, kültürünü ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor.

“Her Satır Birlikte Atılan Adımların Yansıması”

Okul Lideri Hüseyin Yılmaz, dijital derginin yalnızca bir yayın değil; hayallerin, emeklerin ve ortak geleceğin izlerini taşıyan bir belge olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu dergi sadece sayfalardan ibaret değil; içinde çocuklarımızın hayalleri, öğretmenlerimizin emeği ve ekipçe kurduğumuz bir geleceğin izleri var. Her satırı birlikte attığımız adımların bir yansıması. İstiklal İlkokulu olarak biz, hem bilgiyi hem kalbi büyüten bir topluluğuz.”

Eğitime Gönülden Bağlı Bir Kadro

Derginin oluşumuna katkı sunan eğitimci ve içerik üreticisi Şeyma Erdem Köleli ise, öğretmen kadrosunun özverisine dikkat çekti:

“İstiklal İlkokulu’nun yaklaşımı, eğitimin kalbine dokunan bir anlayışı temsil ediyor. Bu yayında özverili öğretmen kadrosuyla aynı sayfada olmak, sadece bir iş birliği değil; aynı zamanda ortak bir vizyonun ve gönülden bağlılığın ifadesi.”

“Eğitimde Bir'İNCİ'den, Eğitimde Bir'İZ'e”

Dergiyi inceleyen Eğitim Uzmanı Günbey Akkaş da İstiklal İlkokulu'nda yürütülen çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Her öğrenciyi özel hissettiren doğum günü etkinliklerinden, baykuş temalı rahatlatıcı çalışmalara; kalpten buluşmalardan, el baskıları ve yarışmalarla renklendirilen etkinliklere kadar dopdolu bir eğitim yılı geçirilmiş. Aile Yılı kapsamında ailenin önemini ön plana çıkaran, hem eğlendirip hem öğreten bir anlayış hâkim. Eğitimde Bir'İNCİ'den, Eğitimde Bir'İZ'e dönüşen bir okul kültürü oluşmuş.”

Birlikte Üretmenin ve Başarmanın Gururu

Dijital derginin arkasında; sabrıyla yol açan, sevgisiyle büyüten, her öğrencinin kalbine dokunan öğretmenlerin emeği bulunuyor. Dergi, yalnızca bir yıl sonu özeti değil; okulun ruhunu, değerlerini ve birlikte başarma inancını taşıyan kalıcı bir bellek niteliği taşıyor.