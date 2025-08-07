Kahramanmaraş’ı profesyonel futbol liglerinde başarıyla temsil eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 2025-2026 sezonu için Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi takım, yeni sezonda da sahaya “Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor” adıyla çıkacak.

Kentin iki güçlü markasını buluşturan bu iş birliği, yalnızca bir sponsorluk değil; aynı zamanda şehirdeki birlik, beraberlik ve ortak vizyonun güçlü bir yansıması oldu. Enerjiyi sadece şehre değil, sahaya da taşıyan Akedaş, bu anlaşmayla sporun gelişimine ve takımın ekonomik gücüne önemli katkı sunmayı sürdürecek.

Başkan Akarca: “Bu bir gönül birlikteliği”

İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada Akedaş’ın kulübe olan desteğine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz sezon boyunca maddi ve manevi olarak hep yanımızda oldular. Bu sezon da aynı inançla yola devam ediyoruz. Sadece bir sponsorluk değil, bu bir gönül birlikteliği. Akedaş’a camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Alişan Arıkan: “Birlikte daha da ileriye!”

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan ise, sadece enerji değil, sosyal sorumluluk alanında da şehre katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, “Kahramanmaraş’ın enerjisini, dinamizmini ve inancını sahaya taşıyan İstiklalspor’un yanında olmak bizim için büyük bir onur. Bu takımın bu sezon daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte daha da ileriye!” ifadelerini kullandı.

Hedef: 1. Lig

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, hedefini net şekilde ortaya koydu: 1. Lig’e yükselmek. Takım, hem kadro yapılanması hem de altyapı yatırımlarıyla uzun vadeli başarıyı hedefleyen bir vizyonla ilerliyor.

Bu güçlü iş birliği, sadece sportif başarı için değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın marka değerini yükseltme yolunda da önemli bir adım olarak görülüyor.