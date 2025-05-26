TFF 3. Lig play-off müsabakalarında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Kahramanmaraş İstiklalspor, finalde güçlü rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek TFF 2. Lig vizesi aldı. Tarihi zaferin ardından, şehirde şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.

Şampiyonluk Turu Saat 19.00'da Başlıyor!

Kutlamalar saat 19.00’da şehir merkezinde başlayacak şampiyonluk turuyla başlayacak, ardından saat 20.00’de Milli İrade Meydanı’nda büyük bir kutlama programı düzenlenecek.

Aksu TV Canlı Yayınla Ekran Başında Olacak!

Bu tarihi anlara ekran başından tanıklık etmek isteyenler için Aksu TV, hem uydu yayını üzerinden hem de dijital medya platformları aracılığıyla canlı yayın gerçekleştirecek.

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Kırmızı-beyazlı ekip, bu önemli başarısını taraftarlarıyla birlikte kutlamak için kapsamlı bir program hazırladı. Şampiyonluk kutlaması, bugün saat 19.00’da Kılavuzlu Millet Bahçesi İstiklalspor Tesisleri'nde başlayacak. Kutlamaların ilk ayağında futbolcular ve teknik ekip, üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarlarını selamlayacak. Kortej eşliğinde gerçekleştirilecek şehir turunun ardından, takımın bir sonraki durağı Milli İrade Meydanı olacak. Burada saat 20.00’da başlayacak ana kutlama programında takım, taraftarlarıyla buluşacak ve şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayacak. Kahramanmaraş İstiklalspor’un 2. Lig’e yükselmesini kutlamak amacıyla düzenlenen bu özel programa, tüm vatandaşlar davet edildi. Şehirde adeta bayram havası estirecek kutlama programı, Kahramanmaraş’ın futbol tarihinde unutulmaz bir gün olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta Şampiyonluk Coşkusu Zirvede!

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu büyük başarısı yalnızca bir sportif zafer değil, aynı zamanda şehrin birlik ve gurur anıdır. Kutlamalar süresince Kahramanmaraşlı iş insanları, protokol üyeleri ve binlerce taraftarın meydanı doldurması bekleniyor.

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