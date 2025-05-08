Şehrin en işlek cadde ve sokakları, İstiklalspor’un bayraklarıyla süslenerek adeta bir şölen havasına büründü.

İstiklalspor’un renkleriyle donatılan şehir, takımına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarlar, Cuma günü gerçekleşecek kritik mücadele öncesinde büyük bir heyecan ve coşku içinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu önemli karşılaşma öncesi Kahramanmaraş halkı, şehrin takımına tam destek vererek galibiyet umuduyla maç gününü bekliyor. İstiklalspor taraftarları, takımını tribünlerde coşkuyla desteklemeye hazırlanıyor.