Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin düzenlenecek TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için açık artırma usulüyle ihale süreci başladı.



Yayın ihalesiyle ilgilenen firmalar, ihale dokümanı teslim alma bedeli olan 10.000 TL'yi (On bin Türk Lirası) Türkiye Futbol Federasyonu'nun Denizbank A.Ş. nezdindeki TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 numaralı IBAN hesabına "TFF 2. ve 3. Lig İhale Dokümanı Bedeli" açıklamasıyla yatırarak dekontu 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar [email protected] adresine göndermeleri akabinde ihale dokümanı e-posta yolu ile iletilecektir.



İhale 20 Ağustos 2025 günü saat 14.00'te TFF'nin, "Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.