İlk maçı 2-0 kazandığımız ve büyük avantaj elde ettiğimiz maçın ardından finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip, bugün Trabzon’daki Akçaabat Fatih Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Play-Off’ta 3. Tur rövanşında beraberlik ve tek farklı mağlubiyetler temsilcimizi Finale çıkarmaya yetiyor.

İstiklalspor Deplasmanda Tur Arıyor

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda galibiyet hedefliyor. Teknik heyet, bu maç için yoğun hazırlık yaparken; taraftarlar da final yolunda takımlarına güveniyor. Sebat Gençlikspor ise kendi evinde 3 farklı kazanarak finale kalmayı hedefliyor.

Finaldeki Rakibimizde bugün Belli Oluyor: Ayvalıkgücü mü, Küçükçekmece Sinop mu?

Günün bir diğer önemli Play-Off mücadelesi ise saat 16.00'da başlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ile karşılaşıyor. Bu maç, Türk Telekom Yaay platformundan canlı yayınlanıyor.

Bu karşılaşmanın galibi, Sebat Gençlikspor - İstiklalspor eşleşmesinin kazananıyla final turunda karşılaşacak. Tüm gözler şimdi hem Trabzon hem de Balıkesir’de!