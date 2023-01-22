Programa, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.

Erbaş, daha sonra sabah namazını kıldırdı.

Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."

İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini bildirdi.

Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız." dedi.

Eskişehir

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde "Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.