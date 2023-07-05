Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde de taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Sarı-Kırmızılılar kadro planlamasını bu yönde yaparken birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

Taraftar Icardi'den gelecek müjdeli haberi beklerken, yönetim bambaşka bir isimle büyük oranda anlaştı. İtalyan basınına göre; Galatasaray Benfica, Real Madrid, Frankfurt gibi dev kulüplerde oynayan ve son olarak Fiorentina'nın yolunu tutan Luka Jovic ile el sıkıştı.

YILLIK 2,5 MİLYON...

İddialara göre Galatasaray’ın yıllık 2,5 milyon Euro'ya Jovic ile anlaşmaya varırken, transfer ücreti olarak 7 milyon Euro teklif edildi. Sırp futbolcunun menajeri Fali Ramadani ise 25 yaşındaki forvetin 8 milyon Euro'ya Galatasaray’a transfer olmasını sağlamaya çalışıyor.

YARISI REAL MADRID'E...

8 milyon Euro'luk ücretin ödenmesi durumunda Luka Jovic’in mevcut sözleşmesi nedeniyle Fiorentina sadece 4 milyon Euro elde edecek. 8 milyon Euro'nun bir diğer yarısını alan ekip ise Real Madrid olacak.