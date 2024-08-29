Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, tarım arazisinde hasat sırasında alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Narlı Mahallesi’nde, bir tarım arazisinde hasat yapan biçerdöverde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede biçerdöverin tamamını sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda biçerdöver tamamen kül oldu ve demir yığınına dönüştü. Neyse ki yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın söndürülürken, biçerdöverin tamamen kullanılamaz hale gelmesi, tarım faaliyetlerini etkileyen önemli bir aksaklığa yol açtı.

Yetkililer, yangının nedenini araştırmak üzere incelemelere devam ediyor. Yangının ardından tarım alanındaki hasarın en kısa sürede telafi edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.