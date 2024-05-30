İlk yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yüzlerce araç lastiğinin bulunduğu alanda çıkan yangın üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 'planlı söndürme' taktiği ile kontrol altına alınan yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Soğutma işlemleri tamamlanan yangında can kaybı yaşanmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şeyhadil Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında anne ve Bebeği dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen anne ve 10 günlük bebeği olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.