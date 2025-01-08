Kahramanmaraş’ın Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yangının diğer evlere sıçraması engellendi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Evde maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, vatandaşları özellikle kış aylarında ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.