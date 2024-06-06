Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Damlataş Mevkii'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek toplam 1000 dönümlük ekili araziyi kül etti.

Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşları ve özellikle sürücüleri sigara izmariti konusunda yararak, daha dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu.