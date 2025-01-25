Kayak Merkezinde bulunan itfaiye ekipleri, yangın ve kazalara anında müdahale için sürekli görev başında.

Kahramanmaraş'ta, şehir merkezine sadece 15-20 dakika uzaklıkta yer alan Yedi kuyular Kayak Merkezi, Türkiye'de bünyesinde itfaiye bulunan üç kayak merkezinden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum olası bir tehlikede hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Konaklamalı turizme olanak sağlayan tesis de aynı zamanda yangın kaza ve diğer olumsuz koşullara karşı kapsamlı önlemlerle güvenli bir ortam olanağı sağlıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan itfaiye ekipleri 7 gün 24 saat teyakkuzda bulunuyor. Ekipler, hem kayak pistlerinde hem de konaklama alanlarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilebilir şekilde teyakkuz halinde.