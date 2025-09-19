İtfaiyeci Olmak İçin Gereken Şartlar

Türkiye'de itfaiyeci olabilmek için belirli eğitim ve fiziksel yeterlilik şartlarının sağlanması gerekiyor. Genel olarak kamu kurumlarında (belediyeler, büyükşehir belediyeleri, havalimanları vb.) istihdam edilen itfaiyeciler için şu kriterler aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (bazı kurumlar ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim isteyebilir)

18 yaşını doldurmuş olmak, genellikle 30 yaşını geçmemiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı temiz olmak

Fiziksel yeterlilik sınavını geçmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Hangi Eğitimler Alınmalı?

İtfaiyecilik mesleğini yapmak isteyenler için bazı mesleki eğitim programları da bulunuyor. Özellikle:

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Önlisans) bölümü ,

İtfaiyecilik Sertifika Programları ,

Belediye İtfaiyeciliği kursları gibi alanlarda eğitim alınabilir.

Bu bölümlerden mezun olanlar, KPSS ile kamuya, özel sektörle de havaalanları, fabrikalar gibi alanlara başvuru yapabiliyor.

Başvuru ve Sınav Süreci Nasıl İşliyor?

KPSS’ye Girmek:

Belediyeler genellikle KPSS puanı ile alım yapıyor. Puan barajı kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Fiziki Yeterlilik Sınavı:

Adaylardan parkurda koşu, ağırlık taşıma, merdiven tırmanma gibi fiziksel dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmeleri bekleniyor. Sözlü Mülakat:

Genel kültür, mesleki bilgi ve iletişim becerilerinin değerlendirildiği bir aşamadır.

İtfaiyecilerin Görevleri Neler?

İtfaiyeciler yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmaz, aynı zamanda:

Trafik kazalarında kurtarma ,

Sel, deprem gibi afetlerde arama kurtarma ,

Zehirli gaz sızıntısı müdahalesi ,

Yangın öncesi denetim ve eğitim faaliyetleri gibi çok yönlü görevler üstlenirler.

Kimler Bu Mesleği Tercih Etmeli?

İtfaiyecilik; cesaret, soğukkanlılık, fiziksel güç ve insanlara yardım etme isteği gerektiren bir meslektir. Zorlu şartlarda çalışmaya istekli, ekip çalışmasına yatkın ve hızlı karar verme becerisi olan bireyler için ideal bir kariyer yoludur.